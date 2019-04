Ritorno al gol per Nicolò Zaniolo, autore del momentaneo 1-1 della sua Roma contro la Fiorentina. Al termine della gara dell'Olimpico, il centrocampista giallorosso ha parlato a Sky Sport: "Ranieri ci ha detto di tirare fuori gli attributi, dovevamo uscire dal momento negativo. Venivo da un virus influenzale, non avevo i 90 minuti nelle gambe e ho preferito far entrare Under.



SUL RINNOVO - "Un passo verso il rinnovo? È un passo importante, ora vedremo. La mia volontà è questa, di incontrare la dirigenza, poi vedremo cosa avverrà. Incontrare la dirigenza per restare a Roma? Vedremo, adesso penso a giocare a calcio e divertirmi, poi vedremo cosa succede".