Dopo le due panchine con Venezia e Genoa è tempo di tornare a vestire la maglia da titolare per Zaniolo. E lo farà giovedì contro lo Zorya nel turno decisivo per il passaggio del turno nel girone di Conference. Il numero 22 deve convincere Mourinho che nel nuovo modulo con la difesa a 3 difficilmente ha trovato una collocazione per Nicolò.