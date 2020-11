Il rientro in campo è ancora lontano, ma Nicolò Zaniolo non vede l'ora di giocare. Il centrocampista, ai box dallo scorso settembre per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro rimediata in Nazionale, sta lavorando per recuperare il prima possibile. In attesa di poter procedere con la seconda fase della riabilitazione, il numero 22 ha postato su Instagram una sua foto con la divisa giallorossa, accompagnata da una didascalia eloquente: “Sto tornando”. Un segnale chiaro di come tutte le energie di Zaniolo siano concentrate nel tornare quanto prima sul rettangolo verde. Curiosa anche la dedica speciale per gli amanti del fantacalcio: “Amici fantallenatori, ci divertiremo!”