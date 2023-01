In casa Roma continua il tormentone Zaniolo, che finora ha rifiutato ogni destinazione verso la Premier League e al momento continua a lavorare con il resto della squadra. Anche oggi Nicolò era in gruppo agli ordini di Mourinho, che nonostante il rapporto con l'ambiente sia ormai incrinato non l'ha mai escluso dagli allenamenti. Sarà la società, eventualmente, a prendere una decisione.



COSA FILTRA - Nel primo pomeiggio di oggi l'allenatore parlerà in conferenza stampa del big match di domani contro il Napoli e potrebbe arrivare qualche indicazione sulla scelta dei convocati: quello che filtra da Trigoria, al momento, è che Zaniolo dovrebbe essere escluso dalla lista.