L’obiettivo è esserci domenica (ore 18) contro la Salernitana. Per questo Nicolò Zaniolo ieri si è allenato a Trigoria, svolgendo un lavoro individuale: il fastidio al flessore è quasi superato, ma un provino decisivo ci sarà tra oggi e domani. Vista l’assenza di Pellegrini, la presenza del numero 22 assume ancora più importanza per José Mourinho ma anche per Zaniolo stesso, che ha bisogno di una iniezione di fiducia per recuperare un po’ di serenità.