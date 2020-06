Nicolòcorre verso il recupero. Il fantasista della, andato ko per la rottura del crociato nella sfida contro la, è tornato ad allenarsi a pieno regime. E con grande voglia. Il 22 giallorosso ha postato un video su Instagram in cui va a ‘contatto aereo’ con il preparatore e poi, una volta atterrato, scatta fino al limite dell’area. Il tutto accompagnato da una didascalia che fa ben sperare:Nelle storie, poi, Zaniolo ha postato altri due video, in cui continua con gli scatti abbinati ai cambi di direzione. L'ex Inter ed Entella vuole provare a dire la sua per il termine della stagione. Con la Roma in piena corsa per la Champions.