Zaniolo non vede l’ora di tornare in campo, ma c’è chi invita alla calma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Fink, il professore che lo ha operato al ginocchio in Austria, vuole procedere con calma. L’obiettivo è evitare che il ritorno in campo possa essere affrettato e avere effetti negativi sulle sue condizioni. Il classe ’99 è quindi ancora fermo, ma non vede l’ora di poter essere a disposizione di Fonseca e di giocarsi le carte per l'Europeo. Probabilmente non potrà farlo prima di metà aprile.