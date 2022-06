Prove di accordo, anche se l’accordo sembra molto lontano. La Roma e l’entourage di Nicolò Zaniolo si incontranodecisa proprio da un gol del numero 22. C’è da scrivere il futuro, insieme o separati. Il giocatore ha posto una condizione insindacabile: aumento dello stipendio. E quindi non inferiore ai 5 milioni a stagione. L’alternativa è l’addio. E’ intervenuto ancheper consigliare al giocatore di restare ma come ha detto lo stesso Francesco, Nicolò potrebbe non aver recepito.La Roma dal canto suo ha un contrattoe, visto anche il rendimento in campionato di Zaniolo,. Aumento ci sarà, ma non così sostanzioso. Un muro contro muro che già ieri ha provato ad ammorbidirsi in un primo round tra l’agenteSenza grande successo per ora. La Roma non ritiene Zaniolo incedibile,Così come il giocatore non abbassa le pretese economiche, il club fa altrettanto con la valutazione del suo cartellino.Alla finestra ci sonoche attraverso sondaggi hanno provato a inserire alcune contropartite e un conguaglio ritenuto basso dalla Roma. Offerte ufficiali non ne sono arrivate.. Restano dunque le piste italiane con l’entourage dell’ex interista convinto che le pretese della Roma si ammorbidiranno nel corso delle settimane. Forse si sarebbero già ammorbidite in caso di arrivo di Dybala. Nel frattempo Pinto deve studiare una probabile contromossa davanti. Piace. ma le sorprese sono dietro l’angolo.