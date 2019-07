Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il futuro di Nicolò Zaniolo resta ancora in forte bilico. La Roma sta continuando ad incontrare il Tottenham per la sua cessione in un'operazione che comprenda anche il difensore Toby Alderweireld, ma nella mentre del centrocampista classe '99 c'è sempre la Juventus tanto che Zaniolo spera ancora che si concretizzi lo scambio con Gonzalo Higuain.