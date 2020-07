Due giorni di sosta per riprendere fiato in vista delle ultime tre partite. Fonseca ha concesso una mini vacanza ai giocatori. Il capitano di ieri Lorenzo Pellegrini ne ha approfittato per fare un salto a Ponza, dove ad aspettarlo c’era sua moglie Veronica. Per il numero 7 mattinata in barca a Palmarola, l’attività giusta per rilassarsi al meglio. Nicolò Zaniolo è invece tornato nella sua La Spezia dove vive il papà accompagnato dalla fidanzata Sara.