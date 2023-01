Buone notizie per José Mourinho: Nicolò Zaniolo è tornato ad allenarsi in gruppo. Superata dunque l'influenza intestinale che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca nell'ultimo match di campionato contro la Fiorentina. Il 22 giallorosso partirà regolarmente con i compagni per la trasferta "di casa sua" contro lo Spezia.