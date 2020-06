Non c'è pace in questa stagione per il centrocampista della Roma Niccolò Zaniolo: rinviato il rientro in gruppo del numero 22, il classe 199 dovrà subire un intervento al naso nella giornata di mercoledì, che lo costringerà a posticipare gli allenamenti con i compagni alla prossima settimana.



ECCO QUANDO RIENTRA - L'intervento era previsto da tempo per risolvere l'ipertrofia dei turbinati e migliorare nella respirazione: lo stop sarà di due/tre giorni, ma il ritorno in gruppo avverrà a metà della prossima settimana, anche se già oggi svolgerà la parte tattica dell'allenamento con la squadra. Per le partite invece bisognerà aspettare inizio luglio.