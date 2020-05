Una buona notizia, per la Roma e per il calcio italiano.. ​In questi giorni è stato a Trigoria, ha corso sotto gli occhi attenti dei fisioterapisti giallorossi, dando segnali confortanti. La voglia di tornare è travolgente e contagiante, ma c'è ancora tanto da fare:ora la tabella di marcia prevede un lavoro individuale per i prossimi 40 giorni, per poi essere inserito in maniera graduale nelle sedute di gruppo.La priorità ora è il recupero, ma anche da infortunato Zaniolo resta un uomo mercato desiderato dai grandi club.La prima offerta cash più il cartellino di Bernardeschi è stata rispedita al mittente, per la Roma l'ex giocatore dell'Inter è incedibile, è un pilastro del presente e del futuro. Una posizione rigida, che può ammorbidirsi solo di fronte a una proposta fuori mercato. Molto difficile ai tempi di coronavirus.