Nicolò Zaniolo ha confermato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, dopo il contatto con van de Beek al 42′ nel match di ieri tra Olanda e Italia. Su Instagram il talento della Roma cerca di tirare su il morale a tutti i tifosi, promettendo di tornare al più presto sui campi di calcio: “Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto, stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro! Ringrazio tutti quanti, tifosi della Roma e non, per il supporto… Tornerò presto!”