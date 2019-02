A proposito di destini incrociati. Chissà se a Zaniolo la location per San Valentino l’abbia consigliata proprio Francesco Totti. Ieri Nicolò, per festeggiare con la sua Sara la festa degli innamorati, ha scelto un ristorante in zona Eur frequentato spesso da giocatori e dirigenti della Roma. In sala, oltre a lui, proprio la famiglia Totti al completo. Una coincidenza particolare, proprio nei giorni in cui per molti l’enfant prodige romanista si sta affermando come suo erede predestinato.