Nicolò Zaniolo è stato chiaro: "Voglio vincere ancora alla Roma". Ma per farlo serve trovare al più presto un'intesa sul suo rinnovo di contratto. La sosta servirà a riavvicinare la parti, ma per accontentare le richieste del ragazzo servirà anche inserire una clausola rescissoria che permetta all'esterno e al suo agente, in caso di rapporti nuovamente tesi, di avere un'exit strategy per il futuro.