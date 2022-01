Tutto è bene quel che finisce bene, soprattutto se le premesse non sono positive.ha finora collezionatosu 23 giornate. Non di certo il migliore inizio di stagione per l'attaccante, ma che non sorprende: dopo la serie di infortuni che hanno caratterizzato la sua carriera a partire da gennaio 2020, il trequartista giallorosso ci è andato con i piedi di piombo., proprio a partire dallo scorso dicembre: segno di una promettente ripresa.- Aveva ragione quindi Mourinho, invitando la critica a “lasciarlo tranquillo, perché i suoi numeri stagionali sono strani e i gol arriveranno”. E la Roma, che ha notato i miglioramenti,, fiduciosa nel pieno recupero dell’attaccante specie dopo le due ottime prestazioni contro Lecce, in Coppa Italia, ed Empoli in campionato.– essendo in scadenza nel 2024 -, per evitare che segua il destino di Vlahovic, a un passo dalla Juve. E per parlare di cifre:. Così, il numero 22 avrebbe. E a proposito di Tammy, con il quale Zaniolo ha consolidato una vera e propria sintonia professionale - dentro e fuori dal campo - sarebbe improduttivo separarli proprio adesso.Inoltre, su di lui si cela unaa partire dalla sfida contro la Macedonia del Nord, e oltre. Soprattutto in un periodo in cui tra gli azzurri pesano l’infortunio di Chiesa e il periodo poco florido di Insigne. Chissà, potrebbe essere proprio lui la risorsa necessaria per permettere alla Nazionale di restare in gioco.Secondo alcuni, il rendimento in crescita dell’attaccante giallorosso potrebbe dipendere anche del nuovo ruolo diche gli ha conferito Mourinho,. E a Mancini – come lui stesso ha confermato qualche settimana fa nel corso di una conferenza stampa – l'idea non dispiace affatto.- Il tempo a disposizione per il 22enne non è molto. Ed è tanto quello perso nelle due stagioni inconcludenti a causa degli infortuni. Di sicuro: che già a vent’anni aveva sfoderato la stoffa da campione e leader. Lo sforzo di Zaniolo dovrà essere maggiore per recuperare il tempo perso, ma non tutto è perduto: dalla sua ha una personalità forte e una tecnica di qualità.