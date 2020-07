Il futuro di Nicolò Zaniolo è un rebus: stando a Il Corriere della Sera, il fantasista vuole restare un altro anno alla Roma, ma il problema è il burrascoso rapporto con Fonseca, specie dopo le ultime critiche del tecnico. Juve, Inter e Tottenham alla finestra, la società attende offerte (verso i 60 milioni di euro la cifra giusta per convincere Pallotta), ma sa che non è un buon momento per monetizzare e che cedere ora Zaniolo sarebbe estremamente impopolare.