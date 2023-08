L'accordo con l'Atalanta è ai dettagli. Poi i dubbi del calciatore frenato da Gasperini e le suggestioni intorno a Lukaku (e per ora nulla di più). Fatto sta che Duvan Zapata è ancora a Bergamo e saprà entro stasera se nel week end continuerà a indossare la maglia nerazzurra o se conoscerà quella giallorossa a Verona. L'affare che ieri sembrava chiuso ha subito una frenata a cui gli interpreti danno diverse versioni. Sponda calciatore si parla dei dubbi di Zapata al quale Gasp avrebbe garantito il posto da titolare visto il crack serio di Touré. A Trigoria si smentisce invece l'esistenza di un accordo totale visto che la Roma vorrebbe rendere meno "facili" e vincolati alle presenze i bonus che si aggiungono alla parte fissa per un totale sì di 10 milioni ma meno sicuri di quelli richiesti inizialmente.



SUGGESTIONE BIG ROM - Oggi, in un senso o nell'altro, si capirà se Zapata sarà in settimana per le visite mediche nella capitale oppure se si cambierà di nuovo obiettivo dopo i vari Morata, Scamacca, Leonardo, Beltran e Arnautovic. Mourinho intanto freme per l'arrivo di una punta, e nelle ultime ore (soprattutto sui social) sale la suggestione Lukaku. Un affare complicatissimo visti gli alti costi dell'operazione e il tempo stringente. Anche se i Friedkin hanno già dato modo di stupire in passato.