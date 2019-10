Ancora guai grossi in casa Roma. Durante l’allenamento di questa mattina, infatti, Davide Zappacosta si è infortunato gravemente a ginocchio destro. Si teme la rottura del crociato. Si spera, invece, in una forte distorsione. Proprio in questo momento il terzino si trova a Villa Stuart per gli esami e già in giornata potrebbe essere operato. Nella caduta Zappacosta ha riportato anche un infortunio al polso.