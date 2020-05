Davide Zappacosta, terzino in prestito dal Chelsea alla Roma, vuole restare in giallorosso. Infortunato, non gioca una partita da 9 mesi, secondo la Gazzetta dello Sport l’ex Atalanta e Torino vuole convincere i giallorossi a puntare su di lui anche per la prossima stagione, con Petrachi che sta già studiando un rinnovo del prestito con i Blues.