Il Chelsea ha chiesto alla Roma che il prestito di Zappacosta fosse semestrale, la durata insomma non va oltre gennaio. Il motivo, come riferito da Sky Sport, è presto detto: i Blues hanno il mercato in entrata bloccato, per questo hanno voluto riservarsi la possibilità di riportare a Londra l'esterno in caso di necessità improvvise, per infortuni o altro. A gennaio la Roma, se non ci saranno problemi, potrà rinnovare il prestito del giocatore per altri sei mesi.