Intervenuto su Instagram, Davide Zappacosta ha commentato l'infortunio che lo ha escluso dal derby con la Lazio: "Sono molto dispiaciuto per non aver avuto la possibilità, dopo così tanto tempo, di GIOCARE! E di farlo specialmente in una partita così importante e sentita per una città intera, il Derby. Spero non sia nulla di preoccupante perché ho tanta voglia di tornare in campo".