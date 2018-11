L'ex tecnico di Roma e Lazio, Zdenek Zeman, ha rilasciato un'intervista a Zenik Sport, parlando del suo passato nella Capitale tre le due sponde del Tevere. Queste le sue parole: "A Roma si vive sempre di grandi emozioni, quando la Roma mi ha dato la possibilità di tornare mi trovavo a Praga e una volta arrivato a Fiumicino ho incontrato tifosi della Lazio che mi hanno incoraggiato nella nuova avventura, una cosa un po’ inusuale visto la rivalità tra le due società. Ho amici di entrambe le squadre, però il mio cuore batte di più per la Lazio. Quando sono andato via per lei ho pianto con i tifosi pronti a firmare una petizione per farmi restare. Alla Roma non ho provato le stesse emozioni e quando ho perso i derby tutti mi davano del laziale”.