Hakim Ziyech, trequartista dell’Ajax, è da tempo accostato alla Roma e anche nelle ultime ore il suono è stato più volte avvicinato al club giallorosso. Il calciatore di proprietà dei lancieri, però, ha parlato del suo futuro del presunto interesse della squadra capitolina ai microfoni di Fox Sports. Queste le sue parole: “La Roma di nuovo interessata a me? Allora potevano pensarci l’estate scorsa! Sono arrabbiato? Ovviamente non è così, ma questa è una stagione diversa, sto facendo meglio rispetto allo scorso anno e l’unica cosa a cui sto pensando in questo momento è a finire la stagione con l’Ajax, poi si vedrà“