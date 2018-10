Tre gol e due assist nelle prime nove partite stagionali, e non solo. Dopo la partita di Champions League da assoluto protagonista contro il Bayern Monaco, anche la Roma adesso starebbe stretta a Hakim Ziyech. O almeno al suo agente, René van der Gijp, che ha deciso ormai di ‘snobbare’ il club giallorosso (e l’interessamento dell’Everton), per puntare a top club europei. “Nel futuro di Hakim spero ci sia un club migliore della Roma, come ad esempio Arsenal o Liverpool”, ha dichiarato l’agente del marocchino a Voetbal Primeur