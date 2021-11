La Roma ospiterà questa sera all'Olimpico gli ucraini dello Zorya per la quinta giornata di Conference League in un autentico scontro diretto per la qualificazione con i giallorossi di José Mourinho che pagano i passi falsi col Bodo Glimt e si trovano costretti a vincere per centrare il passaggio del turno ed evitare il sorpasso degli ucraini.



DOVE VEDERLA - Roma-Zorya andrà in scena giovedì 25 novembre 2021 allo stadio Olimpico di Roma con calcio d’inizio previsto intorno alle ore 21:00 e sarà trasmessa sia su Sky Sport Uno (201) sia su Sky Sport (canale 252) sia su Dazn.



PROBABILI FORMAZIONI

Roma 3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Darboe, Veretout, El Shaarawy; Zaniolo; Shomurodov, Abraham All.: Mourinho

Zorya (4-3-3): Matsapura; Favorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskiy; Buletsa, Nazaryna, Kochergin; Kabaiev, Gromov, Sayysmaneshshiadeh All.: Skrypnyk