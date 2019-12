Manolo Zubiria, dirigente della Roma, parla a Sky Sport dopo il sorteggio dei sedicesimi di Europa League, con i giallorossi che hanno pescato il Gent:







"Devo dire che tutte le squadre qui presenti sono forti, quindi eravamo pronti per qualsiasi avversario. C'era molto di peggio nell'urna, sicuramente. E' andata bene. Fonseca con buona tradizione nelle coppe? Assolutamente, basta vedere il suo passato nelle coppe. Anche per questo l’Europa League è uno dei nostri obiettivi più importanti. Il mister ha gestito molto bene queste prime 6 partite. Non abbiamo paura di nessuno. Anzi, molte squadre probabilmente erano preoccupate di pescare noi nel sorteggio":



FLORENZI - "Il discorso di stasera? Florenzi è stato male interpretato ieri. Farà un discorso da vero capitano della Roma, quale lui è".