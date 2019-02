Il difensore del Cagliari Filippo Romagna parla a Virgilio Sport: "A Cagliari sono stato bene fin dal primo momento e ho un contratto ancora lungo, per cui non sto pensando ad altro se non a fare bene con la maglia dei rossoblù e a cercare di crescere giorno dopo giorno. Essere paragonato a Barzagli mi fa ovviamente molto piacere ma so benissimo che per arrivare ai suoi livelli la strada è ancora lunghissima. E’ stato un piacere allenarmi con lui, Bonucci e Chiellini quando ero alla Juventus. L’avversario più duro da marcare? Tevez. Devo però dire che è molto formativo, oggi, lottare in allenamento con Pavoletti, un grandissimo bomber che è ti mette sempre a dura prova. E poi è un bravissimo ragazzo, prodigo di consigli".