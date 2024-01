Romagnoli: 'Alla Lazio mi sento a casa, non ascolto altre offerte'

Il difensore della Lazio, Alessio Romagnoli, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Napoli. Il capitano biancoceleste, arrivato a Roma nell'estate 2022, ha parlato anche del suo futuro smentendo ogni possibilità di addio forte anche di un contratto in scadenza 30 giugno 2027.



LA SUPERCOPPA - "Sappiamo che contro l'Inter abbiamo fatto una brutta partita e per questo vogliamo riscattarci. Ci tenevamo, era una gara molto importante per noi: ormai però appartiene al passato, dobbiamo pensare a continuare a fare bene in campionato".



NAPOLI -"Mi aspetto un avversario molto difficile. Anche se non è più quella dell'anno scorso rimane una squadra fortissima, nonostante le assenze di alcuni giocatori fondamentali. Inoltre, il fatto che abbiano da poco cambiato modulo renderà tutto ancora più complicato".



FUTURO - "Sto davvero bene alla Lazio, qui mi sento a casa. Ecco perché non ho motivo di ascoltare o pensare ad altre cose".