. Il difensore del, con il pro-player delRaffaele, rappresenterà gli azzurri nella, che prenderà il via domani. Con un tifoso speciale:, che si propone anche come... team manager!Il comunicato della Figc.Domani è in programma l’esordio della “FIFA eNations StayAndPlay Cup”, il torneo virtuale promosso dalla Confederazione mondiale, al quale prenderà parte anche una squadra Azzurra composta da Alessio Romagnoli, il difensore del Milan e della Nazionale, e Raffaele ‘Er_caccia98’ Cacciapuoti, eplayer del Monza e vincitore per la piattaforma Playstation del torneo TIMVISION FIFA20 online organizzato dalla FIGC. Saranno in tanti i tifosi che seguiranno l’evento in diretta streaming su TIMVISION (e su twitch.tv/esl_it e enazionale.figc.it: alle 17 il primo match con la Spagna, in calce il programma completo) e ci sarà anche un tifoso speciale di questa coppia: è Adriano Galliani, oggi amministratore delegato dell’A.C. Monza dopo una vita passata alla guida del Milan, legatissimo ai due Azzurri della eNazionale TIMVISION.Galliani è entusiasta della coppia che rappresenterà l’Italia: “”. Galliani è un tifoso competente anche di esport: “Mi sono allenato a seguire la Play Station con figli e nipoti, devo dire che le partite su FIFA sono interessanti, si vede un bel gioco, ho capito perché ha avuto uno sviluppo così ampio in tutto il mondo. Con il Monza abbiamo costituito da questa stagione la nostra squadra, abbiamo due protagonisti come Er Caccia e Figurinho, che tra l’altro si sono affrontati nella finale che ha decretato chi avrebbe rappresentato l’Italia. Ne sono orgoglioso: non potendo dare calciatori dal Monza alla Nazionale per il momento, contribuiamo con gli eplayer”.Alla vigilia delle tre gare che decideranno le sorti degli Azzurri in questo torneo FIFA, il pronostico è però complicato: “Nel calcio ho una certa esperienza, conosco gli avversari ed i giocatori, qui no. Non è facile fare un pronostico, ma spero che sia positivo, Er Caccia è forte, anche Alessio so che se la cava molto bene”.Alessio Romagnoli è pronto all’esordio e ha voluto ringraziare Galliani che venerdì lo ha subito contattato per spronarlo: “Era felice, mi ha salutato, e mi ha fatto l’in bocca al lupo. Galliani, insieme a Mister Mihajlovic, è stato fondamentale per portarmi al Milan. Posso solo essergli eternamente grato per ciò che ha fatto per me. È un grande dirigente, lo dice la storia dei suoi successi”. Romagnoli farà il suo esordio nelle competizioni internazionali esport contro la Spagna, lo stesso avversario che si trovò di fronte alla prima in campo con gli Azzurri: era il 6 ottobre 2016 e all’età di 21 anni scese in campo a Torino contro le furie Rosse nel match valido per le qualificazioni al Mondiale Russia 2018 (1-1). Il difensore Azzurro affronterà calciatori o celebrity di Spagna (DjMariio, youtuber sugli esport con 5,5 milioni di follower), Portogallo (Diogo Jota, attaccante del Wolverhampton e 2 presenze con la Selecao) e Malta (Dunstan Vella, centrocampista dell’ Hibernians e 7 caps con la Nazionale).Raffaele “er caccia98” Cacciapuoti rappresenterà l’Italia in questo torneo, avendo vinto la qualificazione TIMVISION online organizzata dalla FIGC la scorsa settimana tra i 32 vincitori della selezione che nei mesi scorsi ha visto contrapporsi oltre 8.000 eplayer. “Dove possiamo arrivare? Il pronostico è difficile, ci auguriamo di divertirci e perlomeno di passare il girone. Con la Spagna ci sarà Jaime "Gravesen" Álvarez (gioca per la Real Saragozza ndr), uno dei più forti al mondo, l’ho sfidato a Parigi quest’anno ed ho perso, speriamo di prenderci una rivincita; nel Portogallo Diogo Mendes (tesserato per lo Sporting Lisbona), uno dei migliori al mondo su Xbox, per Malta Christian Spiteri”. Potrà contare comunque su un compagno d’eccezione: “Con Alessio ci ho giocato in questi giorni, abbiamo fatto partite di riscaldamento e discusso delle scelte sui giocatori e sulle tattiche, è carico e mi sembra molto preparato, vorrà dire che la pressione non è tutta su di me”. Pressione naturale, visto l’esordio internazionale con la maglia Azzurra: “C’è voglia di fare bene da subito, anche perché ne passa solo una, ma so che sarà una grande emozione rappresentare l’Italia in un torno FIFA”.Dopo questo torneo amichevole, Cacciapuoti tornerà in gioco per sfidare di nuovo i 32 protagonisti della selezione azzurra, al momento sospesa per l’emergenza Covid-19, nel torneo che decreterà l’eplayer che indosserà definitivamente la maglia della eNazionale TIMVISION FIFA20 in vista della “FIFA eNations Cup”, il torneo mondiale più importante. Le qualificazioni metteranno di fronte i 16 migliori giocatori su PlayStation 4 e altrettanti su Xbox One che hanno staccato il pass per le finali al termine delle qualificazioni online.La FIFA eNations StayAndPlay Cup. E’ un torneo amichevole promosso dalla FIFA con l’obiettivo di ribadire l’impegno del calcio mondiale nella condivisione di messaggi positivi in questo difficile momento. Si giocherà su Playstation con FIFA (EA Sport) e vedrà la partecipazione delle federazioni affiliate alla Confederazione calcistica mondiale rappresentate da un eplayer professionista e da un calciatore della rispettiva Nazionale.L’Italia farà il suo esordio domani nella fase a gironi affrontando in una doppia sfida la Spagna (primo match con gli eplayer in campo alle ore 17, secondo incontro con i calciatori/celebrities alle 17.40) per poi vedersela in serata con Malta (18.20 e 19), mentre mercoledì 22 aprile (ore 17 e 17.40) sarà impegnata con il Portogallo. La prima classificata del girone si qualificherà alla fase ad eliminazione diretta in programma venerdì 24 aprile, ultimo step prima della fase finale che si disputerà sabato 25 aprile.