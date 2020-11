Una sconfitta, seppur di proporzioni importanti, non può scalfire quanto fatto dal Milan in questo avvio di stagione. I rossoneri sono primi e imbattuti in campionato e in piena corsa per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Ma la storica sconfitta contro il Lille per 0-3 (sconfitta casalinga più pesante dei rossoneri in Europa)Come nel caso diIl capitano rossonero ha bissato l'errore commesso solo quattro giorni prima quando atterrò un inoffensivo Pussetto in area di rigore.Più di 200 partite alle spalle, la fascia di capitano al braccio.. E il ruolo che gli è stato dato dalla società implica un senso di responsabilità elevato sul campo.. Il lungo stop per infortunio non può essere un alibi perché gli errori commessi sono frutto di disattenzioni o di letture sbagliateLe qualità fisiche e tecniche ci sarebbero anche ma il salto di qualità non è arrivato. E lo stesso c.t azzurro Mancini nutre ancora forti dubbi sul suo conto (non viene convocato dal novembre del 2019 quando trovo anche la via del gol nel 9-1 all'Armenia).- Già domenica sera contro il Verona i rossoneri avranno l'opportunità di rialzare la testa e proseguire quel cammino che ha ricreato entusiasmo e senso di appartenenza tra i tifosi. Lo dovrà fare il suo capitano Romagnoli, chiamato a una stagione fondamentale per il proseguo della carriera. Al Milan sta bene e guadagna bene (3,5 milioni netti), ma il contratto scade nel 2022.Ma certe cifre vanno giustificate con prestazioni da top player sul campo.