Attraverso Instagram, il capitano del Milan Alessioha espresso così il suo pensiero dopo il ko per 3-0 nel derby contro l'Inter: "Metterci la faccia quando va tutto bene è facile, ma è importante farlo anche oggi. Cadere fa parte del gioco del calcio, ma per un gruppo come il nostro rialzarsi e invertire subito la rotta è un dovere. Insieme, uniti. Come sempre".