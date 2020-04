Da Bale a Ronaldinho, passando per Gullit e Romagnoli: i team dei campioni di calcio si sfidano su Fifa 20. Con un comunicato ufficiale, Pro2Be Esports annuncia la nascita della eStars League:



Pro2Be Esports è lieta di ufficializzare la nascita della eStars League! Il primo torneo riservato esclusivamente ai team esports fondati da grandi atleti sportivi si terrà dal 20 al 22 di Aprile.



Il torneo, basato sul videogioco FIFA20 e la modalità Fifa Ultimate Team, prevede per la prima volta la partecipazione di 6 team esports di 6 grandi calciatori. Gli Ellevens di Gareth Bale, il Team NoFuchsGiven di Cristian Fuchs, la R10 di Ronaldinho, Team Gullit, il Team Amelia e l’AR13 di Alessio Romagnoli.



Un perfetto mix di forza e tecnica fuori e dentro il campo da gioco virtuale, la tre giorni stellare si terrà online ed esclusivamente su piattaforma PS4. Un mini campionato dove ad accedere alla fase successiva saranno soltanto le prime quattro. Futxfan, portale di riferimento per la community di FIFA in Italia, sarà l’Official Matchmaking Platform della eStars League. Tutte le sfide saranno giocate in “Best of 2” ad eccezione della finale che si giocherà in Bo3. L’iniziativa avrà un’ampia copertura sui social media di tutti i protagonisti e in diretta sul canale Twitch di AR13.