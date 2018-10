Si avvicina il primo derby da capitano per Alessio. Il difensore del Milan ha raccontato a Repubblica le sue attese per la sfida contro l'Inter e la sua idea sul futuro: "Inter-Milan è anche uno scontro diretto per la Champions, ma le maggiori responsabilità mi danno più motivazioni che pressione. Ne sono orgoglioso, sta a me essere all'altezza.. Il rinnovo? Scelta logica: sto bene coi compagni, con Gattuso, coi tifosi."."Contro il Milan debuttai in A, forse era nel mio destino, non l'avrei mai detto. Milano mi piace, mi manca solo il mare di Nettuno. Magari appenderò un quadro in camera.. Cosa è cambiato? Prima la proprietà era esposta a tanti rischi e voci, ora c'è voglia di investire, Maldini e Leonardo ci trasmettono serenità e conoscono il mondo Milan. Sul campo abbiamo un anno in più di esperienza dei nostri giovani e nuovi giocatori importanti. Champions? La voglio giocare al più presto col Milan”."Questo è il derby più tecnico degli ultimi anni; l'Inter ha più esperienza e fa la Champions, noi abbiamo più ambizioni delle scorse stagioni. Siamo poco dietro in classifica, dobbiamo abituarci a rimanere il più in alto possibile.. Cosa servirà domenica? Spensieratezza, rabbia sportiva, personalità, non avere paura. Dobbiamo fare il nostro gioco, con l'azione che parte dal basso e subire il meno possibile. Giocare per vincere.".