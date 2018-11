Il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, ha parlato a Sky Sport della sconfitta subita per 2-0 contro la Juventus.



PIU' FORTI - "Giocavamo contro una delle squadre più forti d'Europa, hanno saputo sfruttare le occasioni di Mandzukic e Ronaldo. Si sa che contro la Juventus è difficile, non fanno un campionato a parte ma quasi, sono fortissimi. Dobbiamo capire i nostri errori e continuare a migliorare



HIGUAIN - "Higuain? E' deluso, sa di aver sbagliato sull'espulsione ma sa di aver sbagliato, non va crocifisso e ha chiesto scusa".



COMPLIMENTI ALLA JUVE - "Ognuno di noi sogna grandi sfide come queste, contro grandi avversari. C'è rammarico perché qualcosa di più si può sempre fare. Ma sono stati più forti, facciamo i complimenti".



PIANO PARTITA - "Volevamo rimanere in partita il più a lungo possibile e sfruttare qualche contropiede o qualche palla inattiva. Abbiamo avuto il rigore a disposizione, ma è andata così".