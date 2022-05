Nonostante i diversi contatti tra la dirigenza del Milan e gli agenti di Alessio Romagnoli, l'accordo non è stato trovato e il difensore classe 1995 è destinato sempre di più a lasciare i rossoneri a parametro zero. Il Chelsea, alla ricerca di un sostituto di Antonio Rudiger, partente in direzione Real Madrid, sta monitorando la vicenda da vicino. Lo riporta il Mirror.