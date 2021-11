Alessio Romagnoli vuole restare al Milan. E, come scrive la Gazzetta dello Sport, è pronto a dimezzarsi l’ingaggio: per questo per l’incontro andato in scena ieri tra Raiola, agente del capitano dei rossoneri, e la dirigenza milanista filtra ottimismo. L’alternativa sta in un’esperienza in Premier League, ma la priorità è il Milan.