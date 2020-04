Primo successo negli eSports per Alessio Romagnoli. Il Team ufficiale del capitano del Milan ha vinto l'eStars League, torneo di Fifa 20 organizzato da Pro2Be in collaborazione con FUTXFAN e riservato esclusivamente a team eSports fondati da atleti sportivi: in concorso c'erano gli Ellevens di Gareth Bale, la R10 di Ronaldinho, il Team Gullit di Ruud Gullit, il Team Amelia di Marco Amelia e il Team NoFuchsGiven di Christian Fuchs, quest'ultimo battuto in finale 2-1 proprio dalla squadra di Romagnoli, che in semifinale aveva superato per 4-1 quella di Ronaldinho.