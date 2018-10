Intervistato da Sky Sport il difensore del Milan, Alessio Romagnoli, ha parlato dell'attuale situazione della difesa del Milan: "Tutti conoscono il valore di Bonucci e tutti lo vorrebbero in squadra, poi le scelte le ha fatte lui e la società, l'importante è che i giocatori che ci sono adesso non lo facciano rimpiangere, come stanno facendo Mateo (Musacchio ndr) che sta facendo buonissime cose e Mattia (Caldara ndr) che si sta riprendendo e ci potrà dare una mano. Caldara deve stare tranquillo, è giovane, ha tempo e può dimostrare. Noi lo aspettiamo a braccia aperte, ha già dimostrato quando è arrivato qui, ora deve solo pensare a recuperare bene".