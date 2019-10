Il difensore del Milan Alessio Romagnoli è stato intervistato da Sky Sport dopo il ko sul campo della Roma: "È un momento complicato per tanti errori fatti anche nelle altre partite. Siamo una squadra giovane che ha già concesso troppo. Dobbiamo lavorare e già giovedì fare meglio".



All'Olimpico la squadra ha commesso diversi errori: "Abbiamo provato sempre a giocare ma abbiamo fatto errori fatali. Questo non basta, dobbiamo dare qualcosa di più tutti quanti".



Il calendario? "Dobbiamo cercare di giocare bene contro tutte le squadre. Dobbiamo crescere e migliorare, il lavoro è lungo, le partite sono tante".



La lontananza dai piani alti della classifica? "Uno vuole giocare per vincere, sfortunatamente questo non succede per una serie di motivi. Vogliamo portare il Milan il più in alto possibile. Dobbiamo lavorare e cercare di portare la squadra in alto".