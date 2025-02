Romamania: aggrappati a Dybala. L'Europa League è casa giallorossa e la Lazio sarebbe ospite sgradito

Redazione Calciomercato

Nell'appuntamento più importante della stagione, l'argentino indossa l'abito delle grandi occasioni e prende per mano la Roma invitandola a ballare un elegante valzer di coppa.a tendere un braccio ai giallorossi, rimasti seduti fino a quel momento in un angolo e ad un passo dal lasciare la festa in modo anticipato dopo aver regalato il vantaggio al Porto su acrobazia di Samu.Quando già ci si fruga le tasche alla ricerca del ticket per il guardaroba, Dybala cambia musica, la ribalta in appena sei minuti, segnando così le sue prime due reti in Europa League di questa stagione.durante la zoppicante avventura nella nuova fase a girone unico vissuta dalla Roma sotto la deprimente gestione di Juric e quella ben più rassicurante di Ranieri.

A completare la festa è, che fa il suo debutto in società mettendo a segno la rete della sicurezza. Il cameriere un po’ impacciato lo interpreta invece, goffo nel siglare l’autorete che fissa il risultato sul 3-2 finale prima del triplice fischio e il sospiro di sollievo dell’Olimpico. Ma al termine di una serata di gala così ben riuscita, poco importa se alla fine qualcuno lascia i cocci di un bicchiere sul pavimento.Serviva rendere ancora significativa la stagione e con il successo sul Porto la squadra di Ranieri si garantisce almeno altri due impegni europei e la chance di arrivare in primavera con ancora qualcosa da dire. Non è molto, ma nessuno avrebbe immaginato una Roma ancora a galla a inverno inoltrato dopo i terribili rovesci di un autunno da incubo

Non sarà il Castello delle Meraviglie della Champions, ma l'Europa League è una magione di tutto rispetto nella quale la Roma fa gli onori di casa. Ora il sorteggio, con il 50% di probabilità di incrociare l’Athletic Bilbao già affrontato nella gara di esordio di questa competizione. L’altra metà delle possibilità porta invece aMa il perfetto padrone di casa deve saper fare buon viso a cattivo gioco. E Ranieri è pronto a servire qualche scortesia per gli ospiti.