Ho avuto la fortuna di frequentare l'Olimpico europeo fin da ragazzino. Ho vissuto emozioni pazzesche come quelle di Roma-Colonia della stagione dello scudetto di Liedholm, 2-0 Iorio-Falcao dopo aver perso in Germania 1-0. Erano gli ottavi della defunta Coppa delle Coppe e dalla Curva ho visto la rete gonfiarsi dopo la bomba su punizione di Di Bartolomei e il colpo di testa vincente di Iorio. E ho visto la rete gonfiarsi di nuovo dopo lo stop di petto e il tiro sotto la traversa di Falcao a due minuti dai supplementari. Imprese per le quali si piangeva di gioia, a quei tempi.E poi, passando da ragazzo con l'abbonamento a uomo che fa il suo mestiere raccontando lo sport. E che bello, dopo l'1-2 dell'andata a Copenaghen. Dopo 11 minuti segna lui, poi Balbo, poi loro fanno 2-1 a un soffio dalla fine. Supplementari? No no, ci pensa quello che poi sarà il Capitano della Roma. Colpo di tacco di Totti a smarcare Carboni che fa 3-1.E che bello che era l'Olimpico strapieno, con quel suo ruggito inconfondibile ad ogni gol! Era un altro calcio, senza social e quell'irraggiungibilità dei calciatori che oggi ti appaiono solo attraverso Instagram o i ferrei contratti tv. All'epoca gli telefonavi a casa e facevi un'intervista, per raccontarli ai tifosi. Vabbè, altri tempi e si rischia di essere fin troppo retorici. Invece quisacramentando sul «campo di plastica» sul quale – ha ragione – si pratica un altro sport.Questa è stata l'impressione netta. La mia naturalmente. Cioè mi è sembrato che la squadra volesse controllare invece di accelerare.Tragicomico quando imbeccato in area la spara non si sa dove. Serataccia nera, ma si rifarà. E magari proprio lui chissà.... Perche in certe notti all'Olimpico, quando è pieno della sua gente, può succedere di tutto.