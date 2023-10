. E per questo si è preso– non sono poche eh! -. Aveva promesso, Mourinho, che si sarebbe tenuto, che avrebbeChe poi è un po' come se il leone promettesse alle gazzelle di mangiare semolino per tutta la vita. Detto questo, io mi chiedo e chiedoMou è spettacolo e ha ragione quando dice che con quelle reazioni non ha offeso nessuno. Sfottuto magari, ma offeso cosa?Provate a pensare al football americano e quello che si dicono giocatori e allenatori in campo senza che arrivino squadroni del cartellino a cacciare questo o quello.Lasciamo pure che gli allenatori si stuzzichino, che prendano parte allo spettacolo mettendoci del loro, se poi vanno in eccesso, ok, cacciamoli pure. Se avesse insultato Palladino capirei. Se gli avesse detto parolacce o altre cosette del genere me ne starei muto e serenamente tranquillo. Me. Si dirà: poteva starsene buono e zitto e si sarebbe ritrovato a bordo campo a Milano.Sì va bene, pensa che bello spettacolo Mou per 90 minuti più in versione agnellino e placidamente seduto in panchina. Ma dai. Ho visto Il Cholo Simeone fare di tutto e non una volta sola, giusto per fare un esempio, senza cartellini rossi a svolazzar per l'aere. Perchè evidentemente in Spagna sono più furbi e moderni di noi. Perchè in Spagna magari sanno come valorizzare il vero personaggio. Qui invece li combattiamo, pretendiamo di ridurli in catene comportamentali. Lo so, non sono allineato con il politically correct del pallone.– ahime ormai tutti ex calciatori o allenatori il 90% dei quali di un banale che non ti dico – né un seguace del dilettaleottismo. A me piace il calcio tosto. Quello nel quale uno come Mou può battibeccare con il dirimpettaio per poi invitarlo a bere qualcosa appena sbollita l'adrenalina, per fare pace e parlare di tattica.