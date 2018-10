Perché tutti coloro che si portano dietro lo zaino - piccolo o grande che sia - dell'onestà intellettuale, devono, naturalmente. Non perché abbia bastonato sto povero ragazzo in modo preventivo ma certo, pur aspettando la prova del campo come sempre, lo zaino dei timori e della diffidenza era senza dubbio il più capiente di tutti., peraltro gesto notevole dal punto di vista della comunicazione interna. Come a dire: “Qui siamo tutti uguali”. Poi, vabbé, c'è chi è più uguale degli altri, tipo De Rossi o Dzeko...: “Mi piace tantissimo, è un predestinato, mi sembra un Maldini giovane...”, fino a scomodare popoli alieni, nella fattispecie il Predator portoghese per eccellenza che di nome fa Cristiano. Dice, ai tempi di una sfida tra United e Inter: “Sono rimasto impressionato da Santon. È un ottimo calciatore e un giocatore interessante”. Uuuuh quanto potremmo andare avanti, perché alla fine del decennio scorso c'è la fila per disegnare vite parallele a questo pischello dall'aria sfrontata, il passo di una McLaren e il tocco di cachemire. “Nuovo Facchetti” non può mancare, essendo interista. Di maglia, of course, perché il cuore è milanista. Un po' come Romagnoli che giocava nella Roma da laziale. E, inevitabile arriva anche la Nazionale.quando - era il 22 gennaio - dovette chiudere il profilo social per l'errore che regalò la vittoria alla Roma al Meazza, dal quale lo tira fuori proprio la Roma., fino a quel derby scintillante che si trasforma nell'enorme abbraccio con i tifosi. Strana è la vita: nel club che non trova pace sulle corsie difensive praticamente da sempre, tra sfortuna, qualche buon colpo e flop, irrompe sto ragazzo diventato uomo che pareva un ex calciatore e che sa giocare a destra e sinistra senza problemi. Un tesoro, alla fine.. Passo svelto, finalmente sicuro.