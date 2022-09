La spiegazione per il tiro dal dischetto non concesso sarebbe nella mancata caduta di Zaniolo. Detto che per regolamento non è assolutamente così – cioè, l'interruzione fallosa di un'azione offensiva in area non deve essere per forza accompagnata dallo svenimento in area... - lDetto questo però, non si può liquidare Roma-Atalanta come una partita segnata da errori arbitrali., perchè fornirebbe a squadra e allenatore un confortevole alibisul quale poggiare. Piuttosto, dove la Roma sembrava esser messa meglio in avvio di stagione.– che pure con l'Atalanta è apparso in crescita evidente sul piano della condizione –, logico.Così come da, che pur fermato da un infortunio. Anche Pellegrini non è nella miglior condizione (anzi) di forma.. Paulo ha risolto le magagne offensive della Roma. Si è visto in campionato, si è visto in Coppa. Però non può essere un alibi e, soprattutto, difficile digerire il fatto che all'Atalanta sia bastato un tiro in porta e la difesa a oltranza per vincere la partita. Questo vuol dire cheE se in molti si sono affannati nel dipingere una sconfitta come la miglior partita della Roma, beh...In generale, sto con Mou – eccome – quando si avvelena per la scarsa cattiveria dei suoi là davanti. Piacersi troppo, nel calcio, non porta mai così lontano. Un elemento, questo, sul qual meditare durante la sosta.