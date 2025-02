Getty e Calciomercato.com

. Doveva essere il weekend del sorpasso o della fuga, ma alla fine non c’è stato nell’uno nell’altra. E nemmeno l’Atalanta ha saputo approfittare della frenata di Napoli e Inter.. De Vrij a San Siro e Angelino all’Olimpico annullano la possibilità di allungo del Napoli sull’Inter, consentendo alla squadra di Inzaghi di mantenere invariata la distanza rispetto alla banda di Conte.. Otto risultati utili tra campionato e coppe davanti al proprio pubblico. Un percorso che forse non basterà a ridare un significato alla stagione - almeno in Serie A - ma che non fa che aumentare i rimpianti per quei cinquantatré sventurati giorni di gestione Juric durante i quali tutto è stato reso pressoché vano.

. Il che non lascia ben sperare in vista della trasferta di Coppa Italia contro il Milan, specialmente contro lo stellone portoghese che sembra da lassù vegliare sulla testa di Sergio Conceiçao.Volendo mortificare semplificandolo il filosofo Hegel,. E la sintesi non può che essere una squadra a metà, che veleggia tanto distante dai posti di vertice quanto da quelli pericolosi per la permanenza in Serie A.

. Il pareggio arrivato nei minuti di recupero grazie al secondo goal consecutivo diai danni della capolista pesa più in negativo su quest’ultima che non in positivo per i giallorossi, che però escono una rinnovata consapevolezza, utile per il resto della stagione e dei due percorsi ancora aperti nelle coppe.Ma i ritardi ormai sistemici della gestione, della qualesi è fatto perfetto propagatore e profeta, non hanno consegnato alla rosa risorse utili a rendere meno netto il divario tra la Roma e le sue competitor in ogni competizione.

Se Samuel Beckett fosse vissuto a Roma, avrebbe probabilmente scelto Trigoria come ambientazione per il suo “Aspettando Godot”.In attesa della conclusione della finestra di riparazione, i giallorossi possono consolarsi con la presa di coscienza di essere tornati a rappresentare un pensiero in più anche a chi si presenta con un bagaglio tecnico ben più pesante di fronte a lei.