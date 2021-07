Faccio mio il titolo-gioco di parole del Messaggero, che ammicca al“C'è solo un Capitano” - per fare due chiacchiere sull'ultima trovata di di Mou.Cioè nel giro di due partite(lle)Come a dire che qui– sconfessando indirettamente la totalitaria letteratura di due decenni e oltre. E in fondo però,. Cioè, la fascia che zompa di qua e di là vuole anche dire che dopo quei Capitani con la C maiuscola, il diluvio. Cioè il diluvio per numero di giocatori che hanno indossato e indossano quella pezzetta di stoffa.Diavolo di un Mou. Per rompere col recente passato e dare a Dzeko benzina da mettere nella testa – a patto che resti, le vie del mercato... lo sapete no? -Sì, sacrilegio, personalissima opinione. Josè lo ha fatto 184 giorni dopo la decisione dell'altro portoghese che certo non gestì in maniera ottimale alcune situazioni di spogliatoio.ruolo che s'è guadagnato sul campo. Eccome. Attorno a Edin, Nic e tutti gli altri, l'entusiasmo è davvero straripante.. Piano però, perché ce n'è di strada da fare prima di pensare a chissà quali obiettivi.E' un fatto certo però, che l'effetto Mou si sia propagato nello spogliatoio in maniera dirompente, facendolo impennare come una potente moto da cross.mettendo finalmente i fatti davanti ai sogni, una cosa che Josè sa fare molto, molto bene.