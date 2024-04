Romamania: De Rossi ha cancellato Mourinho. Posticipare il rinnovo non ha più senso

Interrompendo il digiuno da derby,Se non erano ancora sufficienti il filotto di risultati positivi, la risalita in classifica, un’idea di gioco ritrovata e il generale ripristino di comportamenti consoni a una squadra di Serie A,, che in meno di tre mesi ha perso ormai ogni valido motivo per rimpiangere il condottiero portoghese.Viene da chiedersi, adesso,Corretta la scelta di testare sul campo un tecnico ancora alle prime armi, mae la Roma ha un urgente bisogno di posare le fondamenta del futuro. A prescindere dal piazzamento finale in campionato e da quello che riserverà un’Europa League decisamente più competitiva di quella dello scorso anno.

Visto che i Friedkin hanno dimostrato in questi anni di badare molto al consenso dei tifosi,Il decisivo mese di aprile, intanto, è iniziato come meglio non si potesse sperare. La Roma ha vinto un derby con cuore e intelligenza, presentandosi più preparata della Lazio da ogni punto di vista., che attaccava con il 4-3-3 e difendeva con cinque uomini in linea per chiudere gli spazi alle avanzate degli esterni e ai trequartisti di Tudor. Lo stop del Bologna a Frosinone compensa il passo falso di Lecce degli uomini di De Rossi, rimasti in piena corsa per il quarto\quinto posto.

Vincendo gli scontri diretti con Bologna e Atalanta forse basterebbero altre due successi. Il calendario mette ansia, ma anche in questo caso l’allenatore ha dettato la linea giusta. Affrontare una partita alla volta, con entusiasmo e fiducia. A cominciare da giovedì in Europa League a San Siro, dove