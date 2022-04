Ed è del tutto chiaro come la sparata sull'arbitraggio del San Paolo faccia parte del prevenire piuttosto che del curare. Premesso: Di Bello resta una degli arbitri peggiori del campionato e la gestione di Napoli-Roma lo testimonia. Ha avuto bisogno del Var (e se lo è guardato e riguardato e riguardato....) per vedere il rigore solare di Ibanez su Lozano.Non parliamo poi della gestione dei cartellini: un disastro da tutte e due le parti che ha finito per innervosire i giocatori delle due squadre. Mou però, intascato un pari che gli va pure un bel po' stretto, è andato di prevenzione.Perchè è vero che l'Inter si gioca il titolo con il Milan, ma è altrettanto vero che la Roma insegue l'Europa di seconda scelta, l'Europa League, sempre con un occhio al quarto posto, per ora impossibile ma, con cinque giornate da giocare hai visto mai? Dopo aver parlato di arbitri, una cosa che solitamente mi deprime e di brutto, voglio fare due chiacchiere sulla Roma del secondo tempo. Bella, tosta, addirittura 'arrogante' nel cercare il colpo letale dopo averla ripresa con El Shaarawy. Dai gol di Volpato e Bove, passando per quello di Carles Perez contro la Salernitana, fino a quello del Faraone,Mesi fa, il j'accuse di Mou alle seconde schiere per la storica scoppola col Bodo. Adesso, chi entra dalla panchina ti risolve le partite: e questo aspetto, aldilà dei risultati brillanti degli ultimi tempi, è forse uno degli obiettivi più complessi raggiunti dallo Special One in questa difficile opera di (ri)costruzione della Roma.